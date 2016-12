"Come Together" é dirigida por Wes Anderson e tem Adrien Brody como protagonista.

A H&M lança a sua curta-metragem de Natal "Come Together", dirigida por Wes Anderson, com Adrien Brody como protagonista. A história tem lugar na véspera de Natal durante uma viagem de comboio através de uma paisagem de inverno, onde Brody desempenha o papel de maquinista.

"Esta viagem de comboio no inverno, sob a direção de Wes Anderson, é o cenário perfeito para a coleção Holiday da H&M. Trata-se de conjugar o informal com um toque único para a ocasião, captando o espírito da época festiva, tanto com elegância, como para se sentir confortável junto da família e amigos", afirma Pernilla Wohlfahrt, Head of Design and Creative Directorda H&M.

No filme, os passageiros viajam para se reuniram com os seus entes queridos para o Natal, mas um temporal de inverno leva-os a improvisar a celebração.

"Esta história poderá ressoar agora mais do que nunca, numa época em que todos poderíamos ser solidários com um desconhecido", diz Adrien Brody.