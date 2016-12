Welcome To The Jungle, as novas joias de Manzoni

Colar Welcome To The Jungle, €45, Vera Manzoni

Vera Manzoni, joalheira que desenha no imaginário e desconstrói no real, acaba de lançar a nova coleção "Welcome To The Jungle", uma linha divertida que combina pérolas de rio com pedras variadas, bonecos de borracha, seda e liga de metal dourado.

Pérolas de rio, e pedras variadas como ágatas, turquesas e quartzos são elementos conjugados com animais em borracha pintados a dourado e liga de metal dourado. Assim, o animal da selva é o elemento central do design desta coleção, em que todos os detalhes que compõem os colares fazem parte integrante da jóia que é tão divertida como elegante para usar (e abusar) este Outono.

Welcome To The Jungle define-se, acima de tudo, pelo equilíbrio entre os estilos étnico e contemporâneo, enaltecido pela elegância das pérolas e o propósito de tornar as suas clientes mais felizes e divertidas.

Todas as peças são feitas à mão e exclusivas. Esta coleção encontra-se à venda no atelier no Largo da Trindade, nº 20 em Lisboa. Cada peça tem um custo de €45.