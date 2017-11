Hoje em Lisboa discutiu-se o futuro da moda, mas também os temas que marcam a atualidade, a começar pelo assédio sexual. Sara Sampaio foi a primeira a abordar a questão na conferência The Modern Day Model: "há bullying na indústria mas não devia ser assim - as fotografias que mostram corpos nús exploram o lado artístico, é o que é suposto, mas tem de existir um acordo mútuo e, acima de tudo, repeito". A manequim portuguesa avançou ainda que as modelos mais novas, que estão a começar agora, são os alvos mais fáceis de predadores e que o comportamento abusivo só pode ser travado a partir do momento em que deixar de ser silenciado. "Temos de falar e de denunciar estes casos", apela.Também se falou da importância da sustentabilidade e de como a indústria está cada vez mais consciente. Marie-Claire Daveu, responsável pela estratégia de sustentabilidade da Kering, um dos mais importantes grupos de luxo de agora, que detém marcas como a Saint Laurent, a super ecológica Stella McCartney e a Gucci (que já prometeu deixar de usar pele animal a partir de 2018), defendeu uma revolução que vai redesenhar o futuro da moda na conferência Rethinking luxury: Setting a trend for sustentability. As marcas estão a mudar as suas estruturas, preocupam-se com o impacto da produção textil no ambiente, com a reutilização de materiais, com a utilização de produtos de origem animal. Algumas marcas mais pequenas, como a Reformation, por exemplo, construiram todo o seu conceito a partir destas premissas; outras, maiores e mais antigas, casas de luxo como a Bottega Veneta ou a Gucci, estão a repensar as suas estratégias comerciais e a considerar a utilização de outros recursos, mais sustentáveis. "A sustentabilidade é o futuro", garante Daveu.Uma outra questão central para a moda agora é a diversidade. Caroline Rush, do British Fashion Council, Andreja Pejic, modelo transgénero, e Mattie Kahn, jornalista da Elle.com, discutiram a importância de explorar diferentes raças e géneros, mostrar diferentes tipos de corpo e rostos com traços exóticos, de os trazer para as capas das revistas de moda. Defendem que é fundamental alargar os padrões de beleza, chegar ao mundo inteiro. "A indústria está a mudar. Vemos agora uma modelo como a Adwoa Aboah na capa da Vogue UK, a primeira editada pelo novo diretor, Edward Enninful, é uma lufada de ar fresco. É uma das manequins que mais tem falado sobre a importância da diversidade, sobre a importância da igualidade de género, que mais tem incentivado a falar-se abertamente sobre questões tabu, como a depressão e a saúde mental. É uma mensagem muito forte e um sinal de que o paradigma está a mudar. As raparigas mais novas, e os rapazes também, podem ter a revista nas mãos e identificar-se com estes problemas, podem agora sentir que não estão sozinhos". A moda está a deixar de vender uma ideia superficial e artificial de perfeição para abraçar as imperfeições humanas - é cada vez mais inclusiva, interessa-se cada vez mais pela diferença e esta é uma das mudanças mais relevantes dos novos tempos. Se as redes sociais forçaram uma globalização, esta é uma das melhores transformações.Suzy Menkes, diretora internacional do grupo editorial Condé Nast (que detém revistas como a Vogue e a Vanity Fair), conversou com o Mark Russel, da Vogue UK, sobre o impacto da tecnologia no jornalismo de moda. "As plataformas digitais e as redes sociais tornaram o jornalismo melhor, deram espaço a muitas pessoas com ideias novas e com vontade de fazer coisas diferentes", defendeu Menkes. "Estou muito otimista em relação ao futuro. Não sei que espaço vai ser deixado para as revistas, mas acredito que as mudanças são boas". As influencers mudaram a relação das marcas com os media, principalmente no meio da moda, que sobrevive do investimento publicitário (e não das receitas em banca), o que obrigou as revistas e os departamentos comerciais a reiventarem-se e a alterarem as suas estratégias. Para Suzy Menkes, mais competição, on e offline, pode vir a significar maior qualidade dos conteúdos e uma incessante busca pela novidade. "Temos de acreditar que a fase que ainda está por vir vai ser a melhor de sempre".