Durante alguns anos, a Google permitia que os seus engenheiros ocupassem parte do seu tempo de trabalho desenvolvendo ideias e projetos pessoais, considerando que isso beneficiaria a empresa. E, na verdade, foi dessa forma que nasceram plataformas como o Gmail e o AdSense. A criatividade foi sempre preservada pelo gigante tecnológico e as boas ideias são aproveitadas. Até 2010, o engenheiro Amit Sood dedicou-se a pensar no projeto que deu origem, inicialmente, ao Google Art Project, uma plataforma que digitalizaria obras de alguns dos mais importantes museus espalhados pelo mundo. Mais tarde, chamado Google Cultural Institute, tornou-se uma plataforma sem fins lucrativos que digitaliza mais de 1300 museus e fundações, tornando-os acessíveis na Google Arts & Culture.

A plataforma expandiu-se e tem agora uma nova vertente. Dado o volume de pesquisas onlinerelacionadas com moda e exposições de moda, o Google Culturual Institute associou-se a mais de 180 instituições culturais, como o Metropolitan Museum of Art e o Kyoto Costume Institute, e vão trazer 3000 anos de moda à plataforma. A iniciativa chama-se We Wear Culture e acaba de ser lançada seguindo a ideia de que a moda não é apenas roupa mas sim cultura. Dirigido por Kate Lauterbach, o projeto vai reunir milhares de peças de moda de todo o mundo, organizar exposições online e oferecer experiências imersivas, como passeios virtuais por museus, com a ajuda da tecnologia do Google Street View.

We Wear Culture pretende mostrar que a moda que vestimos tem uma história para descobrir, bem como um significado social. Lauterbach explicou que "queremos mostrar que a moda é muito mais profunda do que apenas o que vestimos, que tem uma história, que há pessoas por trás, influências que vêm da arte, da música e da cultura em geral e que por sua vez o que vestimos influencia a cultura".