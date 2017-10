Especiais Voyeur | Episódio 3. No atelier de João Magalhães, da Morecco Fomos espreitar o vibrante universo criativo de João Magalhães, o designer que assina a Morecco, dias antes da apresentação da coleção de verão na ModaLisboa. No centro de Lisboa descobrimos um mundo com novos estímulos visuais e as mais interessantes influências e referências estéticas.