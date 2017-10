A Oysho lançou dois novos modelos de ténis perfeitos para voltar aos treinos depois das férias. O modelo U-RUN-I foi pensado para os amantes do jogging, uma vez que reduz o impacto do contacto do pé com o chão, dando mais conforto e estabilidade ao corpo, graças à nova malha. Para quem prefere o fitness,a marca lançou o modelo U-TRAIN-I, mais leve, versátil e funcional. Com uma palmilha maleável e uma sola de amortecimento leve que permite fazer todo o tipo de atividades.

Além do calçado, a Oysho lança também uma nova coleção de peças de roupa de fitness. Chama-se Blush e inclui todos os básicos e ainda parkas impermeáveis, casacos de penas ultralight, leggings modeladoras e tops de elevado suporte em novos padrões e cortes.

O preto e o cinzento, misturados com tons de roxo e verde-azeitona, são os tons-chave da nova coleção de gymwear da Oysho, ideal para vestir tanto no ginásio como na rua.