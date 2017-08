Para a estação fria que se segue, a Vans inspira-se no passado e apresenta-nos os seus ténis icónicos em camurça e cores vindas diretamente dos anos 70. Os modelos Sk8-Hi, os Sk8-Hi Slim e os Old Skool são os clássicos reinterpretados e vêm recuperar a essência original da marca, ainda que invoquem as tendências do momento.

A coleção cápsula é marcada pela estética retro e tonalidades como o cinza, o verde seco, o verde menta e o rosa claro. O contraste das cores com os pespontos e as riscas brancas (uma das imagens da marca) levam-nos de volta aos seventies e a toda uma estética alimentada pela cultura do skate e do surf.



O modelo Old Skool está disponível a partir de €84,90 e o Sk8-Hi Slim a partir de €94,90.