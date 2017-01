pub

A Violeta by Mango é um segmento da Mango que oferece uma vasta gama de tamanhos, para mulheres com curvas mais volumosas. A pensar em todas as mulheres e na diversidade de corpos, esta é uma forma de a Violeta by Mango valorizar o corpo feminino e acabar com este estigma.



A proposta para esta primavera/verão inclui tons coloridos e padrões florais a condizer com a estação, e mantém as peças que voltam a ser tendência esta primavera, como os bombers, as calças em denim rasgado, as camisas com folhos e bordados, culottes e mocassins. Percorra a galeria e fique a conhecer as peças, acima.