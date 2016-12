Paris recebeu um dos desfiles mais aguardados do ano. As musas da Victoria's Secret desfilaram, uma a uma, na passerelle mais cor de rosa do mundo da moda. Veja as imagens.

Victoria's Secret: as melhores imagens do desfile

Glamour, sedução e uma silhueta incrível. São estas as qualidades de uma estrela (ou melhor, de um anjo) que pise a passerelle da marca Victoria's Secret. Um dos desfiles mais falados das últimas décadas - e um dos mais aguardados também - decorreu esta edição em Paris, a cidade das luzes.









Depois de mais de 6 horas em preparação no backstage , de cabelos à maquilhagem, os anjos desfilaram as novas propostas de lingerie da marca, com uma graciosidade e classe que não só é assinatura do desfile como inerente a cada uma das modelos escolhidas. Passaram também pela passadeira cor de rosa , os convidados que tiveram a cortesia de marcar presença deste grande evento do mundo da moda.

Nesta edição, o desfile tem sido falado nas redes sociais pelo 'percalço' na lingerie de Gigi Hadid (saltou-lhe um dos atilhos que ligavam o soutien ao resto do body), à beleza extenuante da portuguesa Sara Sampaio, às atuações estrondosas da controversa Lady Gaga, mas acima de tudo pela escolha de lingerie que usou Irina Shayk, discreta e com algumas contenções de tecido na zona da barriga. Ao que tudo indica, a russa estará grávida de cerca de 3 meses do ator Bradley Cooper.