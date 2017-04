pub

Victoria Beckham é autora da mais recente colaboração da marca norte-americana Target. Anteriormente, a marca já havia feito outras parcerias com nomes como Missoni, Rodarte, Zac Posen e Mulberry.

Esta campanha foi lançada recentemente e curiosamente a banda sonora escolhida é um dos hits das Spice girls, a girlsband da qual Victoria fez parte. No vídeo podemos ver modelos como Sasha Pivovarova, Lineisy Montero e Candice Huffine surgirem ao som de Spice Up Your Life.

A coleção, que inclui propostas especiais para os mais pequenos, conta com mais de 200 peças (com preços entre os €5,50 e os €65) e estará disponível nas lojas e no site da Target, a partir de 9 de abril.

Veja o vídeo abaixo!

Ângela Mata