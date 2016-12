pub

Com Cuba como inspiração, a paleta da nova coleção Vicri envolve cores frescas combinadas com tons neutros. Estão presentes os azuis, dos mais fortes aos mais descontraídos, passando pelos mais profundos nas peças clássicas. Nos detalhes, os apontamentos surgem em tons de verde militar.





Nos padrões predominam os jacquards e o xadrez e as riscas são o must da temporada. As lãs virgens dominam nos fatos. Nos blazers, as misturas de algodão e linho conferem um aspeto fresco e leve aos looks, dos mais estruturados aos mais descontraídos.



Na camisaria, artigos de excelência da marca, predominam os algodões que são apresentados em riscas estampadas ou em cetim.



As gravatas do próximo verão mantêm a seda como base em todas as propostas, mas a novidade é o novo acabamento de aspeto linho para reforçar o conceito da coleção.