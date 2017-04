pub

Wonderment aposta em cores vivas e ricas, inspiradas pela paisagem montanhosa da América do Sul, um dos locais que inspiram a proposta da designer Lidija Kolovrat para a próxima temporada de outono/inverno. Nos materiais destacam-se e lã e os bordados e a silhueta, como já vem sendo hábito nas coleções da designer, é pautada por linhas geométricas. "Partindo do abstrato e aplicando geometria a uma figura ampla, reunimos formas confortáveis com uma textura artística, de forma a criar uma silhueta com linhas mistas", pode ler-se no comunicado de imprensa.