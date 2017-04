Royal Mountain inspira-se nas paisagens das montanhas cobertas de neve, com peças pensadas para um inverno quente.

Viagem às montanhas com Lion of Porches

Lion of Porches | outono/inverno 2017-2018

pub

Uma temporada na montanha, assim é o próximo inverno da Lion of Porches. Uma coleção para um aventureiro inverno quente, inspirada em "zonas montanhosas embrulhadas na neve". Apelidadade de "Royal Mountain", a coleção é rica em padrões de inspiração real e heráldica como o tartan; e riscas, coloridas e florais, presentes nos lanifícios e tricotados. Nesta estação, o colorido tradicional da marca - vermelho, marinho e bege - mistura-se com os verdes, bordeaux e amarelo em todas as linhas da coleção.