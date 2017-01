Viagem ao planeta do amor

Celebrar o amor. É este o propósito da nova edição especial Dia dos Namorados que a Swatch imaginou para a ocasião. O relógio Planet Love foi desenhado por um lendário cartoonista argentino, Guillermo Mordillo, e conta apenas com 14.999 exemplares em todo o mundo.



Mas o carácter de exclusividade não se fica pelo relógio, que é colorido e artístico. Também a embalagem é especial, pintada com borboletas infinitas. A inspiração do artista? "Amor, que mais poderia ser?" como confessa o próprio, sobre esta criação.