Já arrancou mais um temporada das famosas corridas de cavalos de Ascot, em Inglaterra, mais conhecidas pelos exuberantes chapéus das senhoras presentes. De 20 a 24 de junho vai ser grande a afluência a Ascot.

Há muito que as corridas de Ascot se transformaram em algo mais do que um evento anual. Hoje em dia é quase que um tesouro nacional. Passaram-se mais de 300 anos desde que em 1711 a Rainha Ana decidiu organizar o Dia do Desporto. A moda sofreu grandes alterações ao longo dos anos, tendo-se chegado a algum exagero no que aos chapéus toca. Há sempre uma grande picardia especialmente entre as mulheres, na escolha do chapéu mais original.

Desde 1711 que faz parte do protocolo do evento que todos os participantes, homens e mulheres, se apresentem de chapéu. Mas, relativamente à indumentária das mulheres, antigamente nem se ouvia falar nos ‘fascinators’ – aplicadores para o cabelo geralmente com grandes penas, flores, miçangas e com uma base que pouco ou nada cobre a cabeça. As mulheres apresentavam-se de forma mais simples, mantendo sempre a elegância. Por isso mesmo, de há uns tempos para cá, têm havido algumas restrições, precisamente para evitar grandes excessos.

As regras de hoje mandam, por exemplo, que a altura das saias ou vestidos se mantenha pelo joelho ou abaixo deste, e os chapéus deverão ter uma base de 10 cm ou mais de diâmetro.

O evento é também marcado todos os anos pela presença de membros da família real. A rainha Isabel II vai a Ascot desde 1945, e nunca falhou um ano, o que equivale a 72 anos de vestidos e chapéus para a ocasião. Também a princesa Diana era sempre uma das mais aguardadas entre os convidados.