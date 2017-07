A revelação foi feita através da conta do Instagram da Tommy Hilfiger, onde se vê uma fotografia com um hoodie vermelho com a legenda: "Super entusiasmado com a nossa colaboração!" Ao site WWD, Tommy Hilfiger revela: "Aceitámos fazê-lo porque é uma marca super cool, acho que vai ser uma colaboração incrível." E garante ainda: "É streetwear de luxo. Ninguém o faz melhor do que eles."

Depois de no início do ano a Vetements ter surpreendido com a colaboração com Dr Martens, desta vez a marca promete uma coleção composta por peças unissexo, gorros, meias e T-shirts. Esta coleção vai estar disponível a partir de fevereiro nos armazéns Barneys, em Nova Iorque, no Harrods, em Londres, e na Colette, em Paris.