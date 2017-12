A marca de streetwear tem conseguido antecipar tudo o que queremos usar, com Demna Gvasalia a dar-nos silhuetas desconstruídas e a estética decadente da Rússia pós-soviética, meias e ténis brancos e fatos de treino em cores ácidas e materiais acetinados. Está a criar roupa para essa geração que cresceu nos anos 90 - a mesma que confia de olhos fechados em previsões astrológicas e mapas astrais, que fez do zodíaco uma tendência.Acabada de aterrar na Internet (em sites de compras como o MatchesFashion.com ), a nova coleção-cápsula da Vetements é inspirada precisamente nos signos e nas suas melhores características. São doze casacos para a chuva, impermeáveis, com as qualidades de cada signo impressas nas costas e estão disponíveis apenas em azul escuro, por €290.