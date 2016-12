PARA MARCAR A CINTURA (E ESCONDER AS ANCAS) | Ulyana Sergeenko | Para esconder as ancas, nada melhor que acentuar a linha da cintura e soltar a silhueta daí para baixo. Conheça as nossas sugestões de vestidos rodados.

PARA MARCAR A CINTURA (E ESCONDER AS ANCAS) | Vestido em polipele tachas, €29,95, Zara

PARA MARCAR A CINTURA (E ESCONDER AS ANCAS) | Vestido curto fantasia, €49,95, Zara

PARA MARCAR A CINTURA (E ESCONDER AS ANCAS) | Vestido com folhos curtos, 129,00€ Uterqüe

PARA MARCAR A CINTURA (E ESCONDER AS ANCAS) | Vestido em poliéster, Maje (preço sob consulta)

PARA MARCAR A CINTURA (E ESCONDER AS ANCAS) | Vestido de veludo Midi, 129,00€ Uterqüe

PARA ESCONDER AS FORMAS | Australian Fashion Week | Jogue com as proporções e vire as atenções para partes do vestido em vez de partes do corpo.

PARA ESCONDER AS FORMAS | Vestido Estampado Bolas, 29,99€

PARA ESCONDER AS FORMAS | Vestido em lã, €3500, Gucci

PARA ESCONDER AS FORMAS | Vestido com Folhos, 39,95€, Zara

PARA SILHUETA ALTA E MAGRA | Natasha Poly | Com ou sem decote, os vestidos até aos pés prolongam a silhueta, tornando-a mais elegante.

PARA SILHUETA ALTA E MAGRA | Vestido em poliéster, €69,99, Mango

PARA SILHUETA ALTA E MAGRA | Macacão, 35,99€, Sfera

PARA SILHUETA ALTA E MAGRA | Vestido Gipura, 39,99€, Mango

PARA SILHUETA ALTA E MAGRA | Vestido em poliéster, €49,99, H&M

PARA REALÇAR AS CURVAS | Altuzarra | Se tem poucas curvas, os vestidos justos que acompanham a silhueta são a melhor opção para si. Jogue com padrões e cores nos sítios certos: mais escuro na cintura para a fazer mais estreita, mais vibrante nas ancas ou no peito para uma ideia de maior volume.

PARA REALÇAR AS CURVAS | Vestido ombros descobertos, 39,95€, Zara

PARA REALÇAR AS CURVAS | Julia Restoin Roitfeld

PARA REALÇAR AS CURVAS | Vestido em lã, €325, By Malene Birger

PARA REALÇAR AS CURVAS | Vestido debruns contraste, 39,99€ Mango

PARA REALÇAR AS CURVAS | Vestido Midi gola virada, 19,95€ Stradivarius

PARA QUEM TEM PERNAS MAGRAS | Lanvin | Se as tem, tire partido delas! Tenha atenção ao corte do vestido: quanto mais largo ele for nas pernas (onde acaba), mais magra parecerá.

PARA QUEM TEM PERNAS MAGRAS | Vestido em poliéster, €800, Top Shop

PARA QUEM TEM PERNAS MAGRAS | Vestido em veludo verde, €22,95, Stradivarius

PARA QUEM TEM PERNAS MAGRAS | Vestido em poliamida, €29,99, Mango

PARA QUEM TEM PERNAS MAGRAS | Vestido em poliéster, €385, Alice + Olivia

PARA QUEM TEM PERNAS MAGRAS | Milan Fashion Week | Aposte em padrões florais e femininos.

PARA QUEM TEM PERNAS MAGRAS | Vestido com flores, 346.00€, Pinko

PARA QUEM TEM PERNAS MAGRAS | Vestido em viscose, €1750, Chloé

PARA QUEM TEM PERNAS MAGRAS | Vestido em poliéster, €2565, Gimbattista Valli

PARA QUEM TEM PERNAS MAGRAS | Vestido em poliéster, €313, Pinko

PARA QUEM TEM PERNAS MAGRAS | Vestido em seda, €2000, Gucci

TOQUE FINAL | Bota tacão elástica, 49,95€, Zara

TOQUE FINAL | Carteira de couro, 359.00€, Pinko

TOQUE FINAL | Chapéu Fédora lã, 25,99€, Mango

TOQUE FINAL | Óculos de Sol, Dior (preço sob consulta)