O Inverno veio para ficar: o frio, a chuva e os dias mais curtos serão nossos companheiros nos próximos tempos. Assim é essencial que os mais pequeninos andem bem protegidos, para que faça chuva ou faça sol possam brincar e passear sempre bem quentes.

A pensar no dia a dia das crianças, e para simplificar a vida aos papás, a vertbaudet pensou em diferentes soluções para os bebés e as crianças com idade até aos 14 anos, em que o principal objetivo é aliar o conforto a diferentes soluções práticas.