O glamour e a sofisticação marcam a nova coleção da Versace, uma edição festiva especial para o Natal 2016. As peças são maioritariamente em tons avermelhados, e - de carteiras a acessórios - são várias as propostas de luxo que a marca sugere para presentes de Natal. Entre as coleções mais icónicas estão os acessórios da linha Palazzo, coffrets de decoração da linha Rosenthal x Versace, e o relógio Rêvive Holidays Edition. Veja a campanha em video, abaixo.