Escolher um pantone intenso pode parecer um passo arriscado, mas quando é bem preparado é um exercício bastante fácil de styling.



1. Look total

Se optar pelo look total, que no caso do verde esmeralda até resulta numa composição discreta, invista nos materiais da peça para criar alguma dinâmica: o brilho do veludo, da pele envernizada ou do pelo.



2. Tons neutros

Em combinação com outras cores, é preciso continuar a dar o devido destaque ao verde. Para isso, combine-o com tons neutros mas claros: camel, bege, branco ou cinza.



3. Mais verdes

Se sentir alguma timidez para arriscar, não siga pelo caminho fácil de juntar preto. Opte por outros tons de verde que irão realçar a tonalidade esmeralda e não apagá-la.