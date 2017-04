pub

A nova campanha das Havaianas mistura espontaneidade, cor, otimismo e alegria, conseguindo fazer passar o bom humor que tão bem caracteriza o Brasil.

Este ano, foram por isso criados sete novos modelos de Havaianas inspirados num determinado conceito. O da Amizade surge representado com uma embalagem de sopa instantânea; o da Energia e Cor através de uma caixa de fósforos como símbolo; o da Música e Dança com um pacote de sumo fresco e natural; o da Espontaneidade com uma lata de azeite (ingrediente simples, sem sombra de aditivos); o das Boas Vibrações com um balde de gelado (capaz de animar até a alma mais cinzenta); o da Alegria com uma caixa de cereais que ilustra bem o entusiasmo e otimismo contagiante; e por fim o da Luz e Liberdade através de uma lata de sardinhas.