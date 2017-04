Conheça as tendências que o designer Ricardo Andrez idealizou para o próximo Outono/Inverno.

Venus as a boy: a nova coleção de Ricardo Andrez

pub

Conhecido por integrar nas suas coleções a estética desportiva combinada com inspiração de street style, Ricardo Andrez apresenta a nova coleção para a nova estação fria. "Venus as a boy" dá seguimento à estética sport/street explorada pela marca, contrastando com beleza clássica, que quebra conceções populares de género e sua identidade construída socialmente.