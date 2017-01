pub

A semana de alta-costura está à porta. Reúnem-se em Paris as clientes, a imprensa, os fãs… Estes são aqueles desfiles em que, enquanto os lugares na audiência são limitados os limites da imaginação são quebrados. Luxo, fantasia e exclusividade juntam-se para apresentar as propostas primavera/verão 2017.

A casa Versace, cuja linha de alta-costura se chama Atelier Versace, já anunciou que não estará presente neste evento. A marca afirma em comunicado que tem desenvolvido uma bem sucedida lista de clientes das criações Atelier Vesrace que, além de pessoas famosas, conta também com clientes privados e aposta agora numa estratégia de maior aproximação às clientes. Em 2017 as criações Atelier Versace vão viajar pelo mundo em apresentações privadas e por isso a marca deixará de estar participar nos desfiles de alta-costura de Paris.

A marca Versace começou em 1978 quando Gianni Versace apresentou a sua primeira coleção de moda feminina, com a ajuda do irmão Santo e da irmã Donatela o nome Versace cresceu de marca familiar a império da moda. Quando Gianni Versace morreu em 1997 Donatella Versace assumiu as rédeas da marca. Hoje a marca multiplica-se em propostas para mulher em prêt-á-porter e alta-costura, para homem, criança, acessórios, uma segunda linha de vestuário Versus, perfumes, produtos para a casa e hotéis.

Esta não é a única novidade desta semana de alta-costura. Há algumas semanas atrás as casas Schiaparelli e Julien Fournié, que já faziam parte do calendário oficial do evento, receberam a designação oficial de Haute Couture, atribuída pelo Ministério da Indústria francês. A semana de alta-costura primavera/verão 2017 acontece em Paris entre os próximos dias 22 e 26 de janeiro com um calendário preenchido:

Domingo 22/1: Maison Rabin Kayrouz.

Segunda-feira 23/1: Schiaparelli, Iris Van Herpen, Georges Hobeika, Christian Dior, Francesco Scognamiglio, Ralph & Russo, Giambattista Valli e Yuima Nakazato.

Terça-feira 24/1: Chanel, Alexis Mabille, Julien Fournié, Vetements, Giorgio Armani Privé e Alexandre Vauthier.

Quarta-feira 25/1: Maison Margiela, Franck Sorbier, Elie Saab, Jean Paul Gaultier, Viktor & Rolf, Zuhair Murad, Valentino, Ulyana Sergeenko e Guo Pei.

Quinta-feira 26/1: Antonio Grimaldi, Hyun Nielsen e Galia Lahav.