Shopping Veludo: 50 peças para comprar agora Ao lado da bombazine, o veludo vestiu os anos 70, sempre de mãos dadas com as calças à boca de sino e os cabelos a tocar cintura. Este inverno está de volta em vestidos verde azeitona, camisas amarelo mustarda e blazers demasiado grandes em cores que voltam do baú para revolucionar guarda-roupa desta estação.