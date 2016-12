Nesta campanha, Vanessa e Maria Fátima Martins transmitem a intemporalidade das peças Magnolia, que se adequam a pessoas de vários estilos e idades.

"Estou super contente por estar a participar numa campanha com a minha mãe. É mais uma experiência juntas, diferente, uma boa história para recordar mais tarde", afirma Vanessa Martins. A autora do blog Frederica admite que adora "a história da Magnolia, o facto de serem joias feitas à mão, de serem únicas no mundo inteiro e de virem de Israel".



Sobre o tema da campanha Vanessa pensa que "faz todo o sentido mãe e filhas presentearem-se com joias ou usarem joias iguais. O costume das joias passarem de geração em geração está um pouco a perder-se e é também interessante recuperá-lo".



A marca explica em comunicado que "a Magnolia é uma marca sem idade. A variedade de estilos e peças é tão grande que é possível oferecer uma joia a mães, netas e avós. Foi um prazer proporcionar e testemunhar este momento de cumplicidade entre a Vanessa e a mãe". Uma cumplicidade captada em vídeo, para ver abaixo (©João Descalço).