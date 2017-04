Mas calma, que nem precisa sair do sofá. Falámos com três especialistas em compras online (e algumas das raparigas mais cool do território www) e recolhemos as suas moradas preferidas. Agora nossas, claro.

pub

Beauty aficionado: Diana Borges | www.blushmuch.com

Moradas online preferidas: Há dois motivos que justi?cam uma compra online: uma marca que não está disponível na nossa cidade/país ou preços competitivos. Estas são as minhas lojas online de eleição para rechear o meu beauty corner.





www.primor.eu Aqui encontro muitas das minhas marcas favoritas a preços bastante mais baratos em comparação com as nossas perfumarias, mesmo com 20% de desconto. A partir de €20 em compras, os portes são gratuitos.

www.lookfantastic.pt Na Look Fantastic, gosto especialmente de comprar produtos para o cabelo. Podemos encontrar marcas como a Kérastase, a Redken e a L’Oréal Professionnel, bem como Shu Uemura, Sebastian, Joico, Balmain Hair Couture, entre outros. A Nars é outro bom motivo para visitar este site.



www.feelunique.com Além da excelente seleção de marcas, na altura de saldos têm promoções muito aliciantes.

www.skinlife.pt Aqui podemos comprar marcas maravilhosas como a Aesop e a Diptyque sem termos de ir à loja física em Lisboa. Para melhorar a nossa experiência online, a Skinlife oferece os portes de envio.





Melhor e pior compra online: Normalmente não faço compras às cegas. Possivelmente, a minha pior compra online foi quando paguei quase tanto de portes como pelo produto que estava a comprar. Não me lembro de qual foi a melhor compra online, mas ?co eufórica quando consigo acumular um código de desconto com outra promoção em vigor no site. Sinto que levei a melhor!





Um site que só tu conheças: Pergunta de resposta impossível. Acho que não conheço nenhum site supersecreto. Mas penso que a Primor ainda está no segredo dos deuses para muita gente.





Truque infalível: Um truque para estarem sempre a par de novos descontos passa por subscrever as newsletters dos sites que têm as vossas marcas favoritas. De vez em quando lá nos brindam com códigos de desconto para aquele produto que andamos a adiar comprar. Em altura de descontos, tenham sempre o cuidado de veri?car se a loja subiu os preços para compensar o valor do desconto. Não se deixem enganar.

Style guru: Carolina Flores | www.lastminutedreams.net

Moradas online preferidas:

www.urbanoutfitters.com rque tem uma secção de casa maravilhosa. rque tem uma secção de casa maravilhosa.

www.asos.com Tem os melhores achados.

www.sivasdescalzo.com Os melhores achados para ténis.

www.zara.com Porque, Zara!

www.monki.com Adoro! Tem roupa mais fora e a um preço muito acessível.

www.amazon.com Para livros. Sou viciada.

www.bimbaylola.com Porque nem sempre consigo encontrar na loja o que gosto.

Melhor e pior compra online: A melhor foram uns Converse Allstar Missoni que eram cento e muitos euros por €31. A pior foi um livro da Amazon que veio em russo, ups.



Um site que só tu conheças: www.sivazdescalzo.com, com promoções ótimas e como é espanhol em dois dias recebemos as nossas encomendas! E tem sempre ténis diferentes.





Truque infalível: Não tenho assim nenhum truque infalível, mas estou horas e horas na Internet e acho que acabo por ir visitar os sites regularmente e apanhar as melhores coisas! Acho que posso dizer que a persistência ganha.

Lifestyle expert: Ingrid Marie | @_ingridmariesteinman

M oradas online preferidas:

www.cissywears.com Um dos meus sites favoritos, onde compro quase toda a roupa para a minha filha, alguns brinquedos e livros. A fundadora desta loja é uma power mum e alguém que admiro bastante.

www.fermliving.com Uma loja de design nórdico. Sou grande fã e é a minha favorita no que toca a decoração, inclusive na do quarto da minha filha.

www.finelittleday.com Mais uma loja de design nórdico, talvez a minha favorita. Tenho praticamente tudo desta loja, principalmente os têxteis e prints.

www.stillwithyou.dk A minha joalheira favorita.

www.trulyorganic.com Desde a minha incursão no veganismo que uso produtos deles. Tenho um cabaz mensal com produtos selecionados por mim.





Em termos de Moda, as que não vivo sem e estou sempre a espreitar são a Maison Kitsuné, A.P.C., Acne Studios e Weekday Store. A minha roupa é quase toda de lá!





Melhor e pior compra online: As melhores são na www.hay.dk , uma marca de mobiliário e decoração que conheci numa ida a Oslo. Ainda não tive nenhuma má experiência com compras online, nunca devolvi nada nem foi necessário fazer nenhum reembolso.





Um site que só tu conheças: Não sei se serei a única a conhecer, mas arriscaria www.muebledesign.com e www.mattermatters.com .





Truque infalível: www.alexandalexa.com tem os melhores saldos e a maior diversidade de grandes marcas para crianças. Desde vestuário, decoração e brinquedos, normalmente espero pelos saldos de fim de época que chegam aos 70% em grandes marcas (Stella McCartney kids, por exemplo). www.acnestudios.com , www.zadigetvoltair.fr , www. doverstreetmarket .com, www.nike.com e www.net-a-porter.com são alguns dos sites de marcas/lojas que sigo com bastante regularidade tanto pelos saldos como catwalks.