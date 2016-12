pub

A primavera/verão de Valentino faz-se de dualidades: romântico & gótico, colorido & neutro, estruturado & descontraído; minimalista & trendy. Vemos este jogo de duos nas cores, nos materiais, nas tendências. Por exemplo, nos acessórios as carteiras são em formato mini, nos casacos aposta-se no oversized e no comprido.