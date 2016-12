pub

O designer de joias português estava já presente com pontos de venda em quatro países na Europa, em espaços multimarcas, mas escolheu o Brasil para dar um dos maiores passos no crescimento e internacionalização da sua marca.

A primeira loja de Valentim Quaresma fora de Portugal, fica na cidade de Curitiba, no Brasil, na Alameda Presidente Taunay, 655, Loja 2; numa área que é conhecida como uma das zonas comerciais mais privilegiadas da cidade. Curitiba tem uma grande influência europeia e sendo inúmeras vezes utilizada como cidade "teste" para marcas emergentes, está aberta a novas iniciativas. Acresce ainda o fato de ter uma margem de negócio para receber esta área do desgin de joias, acessórios e vestuário.

A loja, que é em simultâneo o espaço de showroom da marca, tem uma área de 130 metros quadrados, que apresentará roupa e acessórios para mulher e homem do designer português de joalharia contemporânea. A inauguração está marcada para o próximo dia 27 de outubro.

Valentim Quaresma vê o seu trabalho ser internacionalizado pela primeira vez em 2008, quanto vence o prémio "Accessories collection of the Year" na competição Internacional ITS#7 em Itália, tendo-se seguido diversas apresentações e exposições tanto na Europa como em África. Ainda este ano, para além de apresentação na Origin Passion & Beliefs em Itália, assinou a primeira coleção de alta joalharia da marca brasileira Béryl Rouge. Contudo, este momento da marca é sem dúvida um momento de viragem, pois é o primeiro ponto de venda próprio fora do pais, tornando-se por isso a internacionalização mais significativa para Valentim Quaresma.