Com estreia prevista para este outono, o novo documentário Zara: The Story of The World’s Richest Man é uma produção do grupo francês Prime Entertainment e vem contar a história da cadeia de lojas espanhola e do seu fundador, Amancio Ortega.

De acordo com a publicação online Refinery 29, além de explicar o início da marca, o filme mostra imagens captadas com uma câmara oculta e entrevistas com insiders da marca e da indústria. Por outro lado também conta o percurso de Amancio Ortega, o espanhol que fundou a Zara depois de desistir da escola por se ver obrigado a ter de trabalhar para ajudar a família. "Ortega aprendeu alfaiataria numa boutique, onde chegou à conclusão de que deveriam ser os clientes a decidir o que gostavam de vestir, e conseguir peças de uma qualidade razoável por um preço razoável", avança o artigo escrito pela jornalista da Refinery 29, que teve acesso exclusivo às primeiras imagens do documentário.

O documentário revela ainda que Amancio Ortega criou uma versão mais barata de um robe desenhado pela marca para a qual trabalhava, e vendeu-a de porta em porta. Foi nessa altura que fundou a sua empresa, depois de conseguir um empréstimo bancário de 2000 pesetas (hoje, aproximadamente 30 euros).

No ranking de 2017 publicado pela revista Forbes, Amancio Ortega detém hoje a quarta maior fortuna do mundo.