A nova exposição do Victoria & Albert Museum conta a história da complexa relação entre a moda e a natureza desde o século XVII. Da inspiração no design à procura de métodos de produção mais sustentáveis, a natureza tem vindo a influenciar a estética e os métodos de criação de moda, que por seu lado têm tido um impacto cada vez mais negativo no planeta.





Fashioned from Nature vem assim apresentar duas vertentes desta inspiração mútua: a moda influenciada por elementos da natureza e a moda que pensa no futuro do planeta. Para a primeira parte, há vestidos floridos do século XVIII e chapéus com penas; na segunda secção podem ser encontradas criações feitas com materiais e técnicas sustentáveis (como é o caso do vestido Calvin Klein completamente feito de garrafas de plástico recicladas que Emma Watson usou na Met Gala de 2016) e materiais inovadores e ecológicos como as fibras de ananás, de laranja e os restos de uva produzidos pela indústria do vinho que estão a ser usados para criar um novo couro ecológico.





A exposição também tem uma parte dedicada ao protesto, destacando designers como Vivienne Westwood (que várias vezes se manifestou contra o aquecimento global) e Katharine Hamnett (que em 1989 lançou a coleção ativista Clean Up or Die e que várias vezes tem falado sobre o tema) ou o grupo Fashion Revolution, que continua a sensibilizar compradores de todo o mundo para o impacto da fast fashion.





Fashioned By Nature estará em exibição no Victoria & Albert Museum em Londres a partir do dia 21 de abril de 2018 até ao dia 27 de janeiro de 2019.