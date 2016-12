pub

A arte e a moda juntam-se no novo conceito de loja da Uterqüe. Hoje, dia 29 de Setembro, a marca apresenta uma imagem renovada na abertura da sua loja em Braga, a primeira da marca na cidade e a quinta em Portugal. A renovação da marca também chega ao seu logótipo que, a partir de agora, exibe uma tipografia com linhas mais orgânicas, refinadas e minimalistas.A nova imagem da Uterqüe torna-se representante e aliada da criação artística contemporânea. Deste modo, e enquanto as artes plásticas contribuem com as influências mais contemporâneas e vanguardistas presentes na coleção, a marca associa-se à arte na colaboração com especialistas do setor, apoiando exposições e dando a conhecer o talento de novos artistas. A aposta faz-se sentir desde as montras até ao interior das lojas, passando pelas coleções até às redes sociais da Uterqüe. Tudo na Uterqüe vai respirar arte.O novo conceito de loja da Uterqüe nasce influenciado pelo estilo artístico e arquitetónico Mid-Century, que surgiu nos anos 50. Casas amplas, que albergam um mobiliário sóbrio, moderno e purista e que, por sua vez, convidavam a entrar e a viver nelas, são a inspiração para os novos espaços da marca. A elegância deste leitmotiv percebe-se em cada detalhe da loja.O Mid-Century respirava sobriedade e espirito orgânico: assim foram os princípios deste estilo refletido em todas as suas reinterpretações. O conceito da nova imagem da Uterqüe, adota as máximas deste estilo e adapta-as para manter esta estética num contexto atual.Na loja, o espaço e a luz convidam a explorar a coleção numa atmosfera com um desenho acolhedor e uma aura de feminilidade. O mobiliário é parte integrante deste novo conceito, que recupera o melhor dos anos 50. Os móveis têm o estilo escandinavo da época mas, ao serem criados especialmente para a Uterqüe, revelam um ar atual e versátil. Os tapetes são de inspiração persa e exibem elementos decorativos e peças de arte, surgem objectos de cerâmica, ferro e bronze, assim como os manequins ganham looks mais atrevidos.A aposta alcança o seu esplendor nos materiais da loja: uma combinação de expositores de linhas retas, em pedra, metal e madeira que fazem do espaço um lugar tranquilo, orgânico e sóbrio, fazendo com que as propostas de moda da Uterqüe sejam as protagonistas absolutas do espaço. O chão dos provadores é de madeira de bambu, com um tapete de cor cru e portas em pele natural.A iluminação vanguardista acrescenta classe e qualidade e reduz o consumo de energia. Para além disso, graças a um sistema ecoeficiente e de última tecnologia, reproduz-se a luz do sol num ambiente fechado, o que confere uma luz quente e mediterrânea.O ar minimalista do estilo Mid-Century deixa o seu apontamento no novo logótipo da Uterqüe, que exibe uma tipografia de linhas mais refinadas e orgânicas em sintonia com o novo conceito da marca.