pub

Numa roadtrip por entre falésias de sol e um céu infinito, surge Emily Ratajkowski, atriz e it girl (com mais de 10 milhões de seguidores no Instagram) e a modelo Sasha Pivovarova como rostos da nova campanha Twinset Simona Barbieri para primavera/verão 2017.





Uma aventura protagonizada por duas mulheres que se complementam e que partilham o espírito romântico e livre que carateriza a marca. O calor e o sol de Santa Bárbara, na Califórnia, compõem o cenário desta campanha fotografada por Giampaolo Sgura, com styling de Edward Enninful.



Na campanha de vídeo, as duas modelos surgem num cenário idílico que nos transporta para as roadtrips do próximo verão.