Conhece o Coveteur? É um site que nos convida a entrar nos armários e nas casas de pessoas influentes e influenciadoras do universo artístico. Depois de se ter tornado uma referência digital, salta agora dos ecrãs para o papel no formato de livro e a autora e cofundadora do projeto, Stephanie Mark, conta-nos como.

A ideia inicial era "invadir", de máquina fotográfica em punho, os armários e as casas de pessoas bem conhecidas e relevantes dos universos da moda, da beleza ou do espetáculo (a palavra certa até é tastemakers) de forma a mostrar os espaços íntimos de quem nos inspira. Na chamada era digital, em que se comunica através de imagens e as fronteiras físicas se diluem ao som de um clique, esta ideia ganhou forma? que é como quem diz morada digital em coveteur.com. Neste site criado em 2011, o retrato de cada convidado surge acompanhado de um texto sobre si e das respetivas imagens do seu universo pessoal. O projeto revelou-se um sucesso e rapidamente cresceu sem parar. Agora que o Coveteur reuniu 43 dos seus carismáticos convidados num livro (The Coveteur – Private Spaces, Personal Style), fomos conhecê-lo melhor através de Stephanie Mark, coautora do projeto. Formou-se na Parsons, a famosa escola de arte e design em Nova Iorque, mas decidiu continuar a estudar até ter um diploma em Fashion Marketing. Depois foi assistente de stylists de celebridades e estagiou na edição americana da Elle. Com o bom gosto apurado e o olho treinado lançou-se com Jake Rosenberg (fotógrafo) na aventura do Coveteur, do Canadá para o mundo inteiro. Como nasceu o Coveteur?





O Jake e eu conhecemo-nos nuns bastidores e a química foi instantânea. Começámos o Coveteur para transmitir uma visão total dos bastidores e mostrar o estilo pessoal de pessoas na indústria da moda ? as pessoas que nos inspiram e motivam. Nós estávamos ansiosos por contar com pessoas que considerávamos serem os "heróis silenciosos" da indústria, de editores a cabeleireiros e maquilhadores, diretores de casting, designers… Queríamos celebrar todos os tastemakers da indústria. Quem foi a primeira pessoa a abrir as portas do armário e como a convenceram?

Um dos primeiros closets a que fomos foi o do John Gerhart, que era o diretor criativo da Holt Renfrew na altura [cadeia de lojas de marcas de luxo no Canadá com mais de 170 anos de história]. Fomos ao escritório dele, explicamos a nossa ideia e ele concordou em deixar-nos experimentar!



Houve pessoas que não quisessem participar?

Há sempre alguém que não quer mostrar a sua casa online, mas no geral as pessoas são muito abertas e recetivas – ao que somos muito gratos. Enquanto o site ia crescendo em popularidade, os agentes começaram a apresentar-nos os seus talentos, o que é uma ótima sensação e também nos ajuda a conseguir pessoas fantásticas para o site.

Quais os armários/casas mais memoráveis onde já entrou?

Uma das viagens que nunca vou esquecer é a minha ida a Paris pela primeira vez com a Chanel. Tive muitos momentos "belisque-me", incluindo as vezes em que conheci ícones da indústria como o John Dempsey e a Patricia Field, mas essa continua a ser uma memória muito importante para mim. O Christian Louboutin e a Cindy Crawford estão ambos, definitivamente, também no topo da lista.



Como surgiu a ideia de lançar agora o projeto em livro?

É algo que sempre quisemos fazer, mas preferimos esperar que a marca estivesse forte antes de começar o projeto. O objetivo do Coveteur sempre foi proporcionar os melhores conteúdos possíveis e um livro seria uma extensão disso.



Como é que passaram de um blogue a uma verdadeira empresa?

Quando começámos o conteúdo era estritamente closets. Mas, ao longo dos anos, tornamo-nos uma empresa de media e lifestyle. Depois dos closets veio a beleza e, a partir daí, começámos a focar-nos mais na moda fora do closet, na saúde e bem-estar, nas viagens e muito mais. Isto é apenas o início para o Coveteur porque estamos sempre a encontrar novas formas de ir ao encontro dos nossos fãs.



E o que se segue?

Adorava ver o Coveteur a crescer globalmente para uma empresa de media completa com múltiplas plataformas e pontos de venda. Idealmente, adoraríamos expandir a nossa presença digital e encontrar novas formas de interagir com todos os fãs.

Explique-nos como funciona o Coveteur.

Normalmente, enviamos um fotógrafo e uma stylist da nossa equipa. A stylist vê os interiores da casa assim como do closet e começa a pensar histórias (ou vignettes) com base nisso. Entretanto, fotografamos o entrevistado, gostamos sempre de experimentar dois ou três looks diferentes. A entrevista ou é feita na altura ou depois por telefone ou e-mail.



Quando o site foi lançado a equipa estava em Toronto. Ainda gerem o vosso império a partir do Canadá?

Agora vivo em Nova Iorque, por isso faço muita da gestão a partir daqui! Mas continuamos a ter uma equipa no Canadá a supervisionar inúmeros projetos.



Mas fotografam casas por todo o mundo. Até onde já foram?

O Dubai tem de estar no topo!



O que é preciso para ser Coveteur’d?

As pessoas têm de ter uma história que inspire os outros. E isso pode ser o seu estilo pessoal, a sua carreira, a sua posição num determinado tópico social ou político, entre outros.



O que a apaixona na moda e o que tem aprendido sobre ela com este projeto?