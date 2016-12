Um passo de dança com a Melissa

pub

A Melissa inspirou-se na dança para fazer desta temporada uma autêntica diversão, e os cinco modelos de botas são o espelho disso mesmo. Inspirados nas formas de expressão corporal e consequentemente na mais alegre delas, a dança, as peças ganham padrões mesclados, coloridos e nunca deixam de estar associadas ao sedutor universo Melissa.



Para o frio que se aproxima, e que faz desta estação o momento ideal para arriscar nas escolhas, a Melissa sugere cinco modelos distintos: os Long Boot e Long Boot Flocked , umas botas de cano alto e quentinhas; o Elastic Boot para as mais fashionistas, o Françoise + Jason Wu - que é o companheiro ideal para um look simples mas elegante; e o modelo Melissa Flower Boot Hight, único e charmoso graças ao detalhe floral de recorte em 3D.