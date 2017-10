Quase como um bom enredo, a história de Yves Saint Laurent (Oran, Argélia, 1936 – Paris, 2008) é um novelo que se desenrola ao sabor da sua obra, ao ritmo dos acontecimentos da segunda metade do século XX e com a sua vida pessoal como pano de fundo.

Dia 3 de outubro marca a abertura de um museu dedicado exclusivamente ao criador de moda. O Musée Yves Saint Laurent Paris ocupa o espaço até aqui pertencente à Fundação Pierre Bergé – Yves Saint Laurent, fundada em 2004, dois anos depois de o criador se ter retirado do universo da moda e encerrado a casa de Alta-Costura. Antes, o hotel Particulier, no número 5 da Avenue Marceau, já tinha sido o local de trabalho de Yves Saint Laurent durante quase 30 anos. De aprendiz de Dior a seu sucessor e, pouco depois, a criador de moda em nome próprio, o nome de Yves Saint Laurent foi-se popularizando à medida que crescia o seu império, obra conjunta com o empresário e companheiro de vida Pierre Bergé (Île d’Oléron, 1930- Paris 2017).

É precisamente ele o responsável pelo projeto de dois museus dedicados à obra de Yves Saint Laurent, mas que, tristemente, não teve oportunidade de ver finalizados já que morreu no passado dia 8 de setembro, aos 86 anos.

O Musée Yves Saint Laurent Paris abre com uma exposição retrospetiva da obra do criador com cerca de 50 peças de Alta-Costura, acompanhadas de desenhos, acessórios, fotografias e filmes, que desvendam a importante inspiração em movimentos artísticos ou viagens imaginárias.

Contudo, havia um lugar que Yves Saint Laurent não precisava de imaginar. Marraquexe era a segunda cidade de Pierre Bergé e do designer. Descobriram-na em 1966 e era precisamente para lá que este ia para desenhar as suas coleções de Alta-Costura. O Musée Yves Saint Laurent Marrakech fica precisamente na Rue Yves Saint Laurent e junto ao Museu Majorelle. Além de um espaço de exposição permanente, este museu conta ainda com outro espaço para mostras temporárias, um restaurante, um auditório, uma biblioteca de pesquisa e uma loja e livraria. Ainda não há um dia confirmado para a abertura deste museu, mas será certamente durante o mês de outubro, de forma a coincidir com a abertura do museu de Paris.

Para mais informação consulte os sites dos museus.

Museu de Paris

Aberto de terça-feira a domingo (das 11h00 às 18h00 e sábado até às 21h00).

museeyslparis.com

Museu de Marraquexe

www.museeyslmarrakech.com