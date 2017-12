Tem a forma de um saco, existe nos mais diversos materiais e estará presente em todas as festas no final deste ano. A nova versão em tecido da carteira bucket é uma das peças mais adoradas da estação e já está um pouco por todo o lado, desde a Zara ao site de compras Net-a-porter. Não se sabe ao certo que marca terá trazido este design de volta, mas a Attico, criada em 2016, foi uma das primeiras a lançá-la este ano.

Este modelo terá surgido há mais de 200 anos, no final do século XVIII, quando as saias volumosas estreitaram, perdendo os bolsos interiores, onde muitas mulheres guardavam os seus pequenos objetos. Para solucionar o problema surgiram estes saquinhos, a primeira versão das carteiras que conhecemos hoje em dia, muitas vezes feitos em croché ou nos mesmos tecidos do vestido.

No cinema, podemos vê-las em Orgulho e Preconceito, Sensibilidade e Bom Senso e Emma, baseados nos livros de Jane Austen, em Jane Eyre, cuja história se passa no século XIX, e mais tarde em filmes como The Great Gatsby e Meia-Noite em Paris.

Pode ver imagens dos filmes e opções disponíveis em lojas na galeria em cima.