Além da música, Tyler, The Creator também empresta ao universo da Moda a sua criatividade e sensibilidade estética. Agora, o rapper acaba de ser convidado pela Converse para assumir a direção criativa do design de uma série de peças.

A primeira colaboraçãoo são os ténis One Star da Converse, agora reinventados pelo artista. Numa série de edição limitada, os novos modelos pintam-se de azul claro e no interior deixam-se preencher com gráficos desenhados por Tyler.

Para assinalar o início da colaboração, mais de dois mil fãs de Tyler em todo o mundo (que assistiram ao desfile de Moda do Golf Wang, a marca de Tyler, no ano passado) irão receber um par desta edição limitada de One Star numa caixa especial com uma mensagem do rapper. O primeiro par da série já está disponível para venda por 100 dólares em GolfWang.com e Converse.com.