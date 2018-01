Depois de, em 2017, receber a sua primeira nomeação para os Grammys com o seu quarto álbum, Flower Boy, Tyler, the Creator lançou uma coleção em colaboração com a Converse, a Golf Le Fleur One Star. O destaque da coleção era o logo floral, mas também se destacaram as interpretações criativas da One Star e o lançamento do modelo Golf Le Fleur.