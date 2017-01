pub

Combinando malhas com vestidos leves e esvoaçantes, estampados florais com lantejoulas para ocasiões especiais, e bombers de malha com vestidos justos e calças floridas esta coleção procura frescura.Os looks apresentam combinações pastel com tons quentes, tecidos leves e volumes. Estampados são usados inúmeras vezes em vestidos e calças. O efeito de sobreposição com transparências é a chave da coleção, dando apenas um vislumbre sem mostrar demasiado.Saiba mais aqui