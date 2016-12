Milhares de candidaturas e meses de seleção levaram a um só momento: o da final do TRESemmé Elite Model Look 2016. A Sociedade de Geografia (Lisboa) recebeu o evento, de onde saíram os dois grandes vencedores. Zara Bicha e João Garcia serão os grandes representantes de Portugal na final mundial, que juntará jovens de mais de 30 países numa competição internacional.

Mas os vencedores não ficam por aqui, porque a revista Máxima atribuiu também um prémio nesta edição do TRESemmé Elite Model Look. Quem o ganhou foi Adriana Costa, que será a nova cara da Máxima Beauty School - um canal de tutoriais de beleza instalado no site da Máxima.Este ano, a grande final mundial será justamente em Lisboa, o que, segundo Raquel Gomes da Costa (diretora de casting do TRESemmé EML Portugal) pode constituir uma vantagem para os concorrentes portugueses, uma vez que lhes dá "muito mais visibilidade".