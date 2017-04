Blusas, camisas, vestidos, meias... As redes estão de volta e vieram para ficar nas próximas estações!

Apesar de deixarem qualquer look mais ousado, as peças em rede são bastante versáteis e vão fazê-la sentir-se (ainda) mais sexy. Fique com algumas sugestões!Joana Pinheiro Rodrigues