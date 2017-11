As Histórias de Ternura n.º 7 vêm apresentar a nova coleção Tous Medalhões, que, tal como o nome indica, vem recuperar o tradicional medalhão e reinventá-lo com um twist moderno. Este objeto, que sempre foi passado de geração em geração e guarda memórias de momentos importantes, é também o elemento principal do novo vídeo protagonizado por Gwyneth Paltrow.

Na pequena comédia romântica, o namorado da personagem de Paltrow está obcecado por descobrir quem lhe ofereceu o medalhão que traz sempre consigo. A jovem, no entanto, mantém o segredo e o namorado acaba por perceber que, embora não possa descobrir a origem de antigas memórias, pode criar novas.

A curta-metragem foi dirigida por Víctor Carrey e a campanha foi fotografada por Xavi Gordo. Pode ver o vídeo em cima.