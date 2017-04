A coleção combina materiais ricos, 100% naturais, com silhuetas orgânicas, soltas, estruturadas e versáteis que podem ser adaptadas a várias ocasiões.

pub

A coleção apresentou uma grande variedade de peças de malha suaves e coloridas, confortáveis e quentes durante todo o inverno.





No que toca aos materiais, as fibras naturais tiveram papel de destaque. De recordar que a marca trabalha apenas com materiais naturais como a lã de iaque, a seda pura e o algodão.





A paleta de cores é inspirada na Natureza. Opal & turquesa representam Tranquilidade, shadow & quartz grey representam Serenidade e rust & burnt sienna representam Calor. O conjunto de padrões inclui riscas, bolas e motivos florais.