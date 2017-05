A Forbes acaba de lançar a lista das 100 marcas mais valiosas do mundo.

Top 10 das marcas mais valiosas do mundo

A Forbes divulga, pelo sétimo ano consecutivo, a lista das 100 marcas mais valiosas do mundo. Para chegar aos resultados finais, a Forbes analisou os lucros das várias empresas durante os últimos três anos.

No ranking geral, o Top 10 é liderado por empresas da indústria tecnológica, com a Apple, a Google, a Microsoft e o Facebook no topo da lista.

Na página oficial, a Forbes criou uma série de listas de acordo com o âmbito de cada marca. No da moda, a Nike é quem lidera o ranking, ocupando o lugar 16 da lista geral, de seguida surge a Louis Vuitton e a H&M. A Zara, por exemplo, encontra-se em 6.º lugar na categoria de marcas de moda e ocupa o 51.º lugar no ranking geral.

São estas as 10 marcas de moda melhor posicionadas na lista:



1. Nike (#16) — 29,6 biliões de dólares (26 mil milhões de euros)

2. Louis Vuitton (#20) — 28.8 biliões de dólares (25 mil millones de euros)

3. H&M (#36) — 14,2 biliões de dólares (12 mil milhões de euros)

4. Hermès (#44) — 13 biliões de dólares (12 mil milhões de euros)

5. Gucci (#47) — 12.7 biliões de dólares (11 mil milhões de euros)

6. Zara (#51) — 11.3 biliões de dólares (10 mil milhões de euros)

7. Cartier (#61) — 9.3 biliões de dólares (8 mil milhões de euros)

8. Rolex (#69) — 8.7 biliões de dólares (7 mil milhões de euros)

9. Adidas (#75) — 7.9 biliões de dólares (7 mil milhões de euros)

10. Chanel (#87) — 7.3 biliões de dólares (6 mil milhões de euros)









Ângela Mata