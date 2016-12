pub

Já que estamos no mês, tantas vezes e tradicionalmente, escolhido para os casamentos, nada como relembrar algumas das emblemáticas noivas do pequeno e do grande ecrã. Poderá sempre retirar delas algumas ideias, quer para o vestido, quer para o penteado ideal. Ou pode, simplesmente, divertir-se recordando cenas inesquecíveis, que certamente ficaram na memória de todos nós.

1. Maggie Carpenter (Noiva em Fuga)

Julia Roberts é Maggie, uma mulher muito peculiar que vive a fugir aos casamentos. Ela tem por regra deixar todos os noivos no altar. Até ao momento em que conhece Ike Graham, um jornalista que resolve publicar a sua história. TRAILER

2. Sophie (Mamma Mia!)

Amanda Seyfried é Sophie, a filha de uma mãe solteira, Donna (Meryl Streep), e juntas vivem numa ilha grega. Todo o filme gira em torno do seu casamento, para o qual ela se vê obrigada a convidar três velhos amigos da mãe, por não saber qual deles é o seu verdadeiro pai. TRAILER

3. Allie Hamilton (O Diário da Nossa Paixão)

Rachel McAdams é Allie, uma jovem que se apaixona por um rapaz da terra, mas que pertence a uma classe social mais baixa que a dela. São os dois separados pelos pais dela, mas mais tarde voltam a reencontrar-se. TRAILER

4. Emma e Liv (Noivas em Guerra)

Anne Hathaway e Kate Hudson interpretam estas duas amigas de infância que arranjam maneira de fazer quase tudo ao mesmo tempo na vida. São pedidas em casamento no mesmo dia, planeiam o casamento para o mesmo dia e para o mesmo local. É aí que começa a guerra, para ver qual consegue ficar com o Plaza Hotel. Até lá, vale tudo! Até pregar as mais diversas partidas uma à outra. TRAILER

5. Michelle Flaherty (American Pie – O Casamento)

Alyson Hannigan é Michelle, a noiva do casamento que dá mote ao filme. Os adolescentes rebeldes cresceram e um dos casalinhos decide casar. As peripécias são muitas e bem animadas até ao dia do ‘Sim’. TRAILER

6. Blair Waldorf (Gossip Girl)

Leighton Meester é Blair, a noiva que se casou nos últimos episódios desta série televisiva. Uma jovem mimada e com um feitio não muito fácil, acaba por conseguir uma carreira de sucesso na moda e casar-se com o ‘namoradinho’ da série Chuck Bass. TRAILER

7. Giselle (Uma História Encantada)

Amy Adams é a noiva perfeita deste conto de fadas. Giselle é na verdade uma princesa de um mundo de fantasia que, nas vésperas de se casar com o príncipe Edward, vai parar ao mundo real. Aí, irá conhecer um advogado nova-iorquino, por quem se apaixona no final. TRAILER

8. Juliet (O Amor Acontece)

Keira Knightley é uma das noivas desta comédia romântica. O filme arranca com o seu casamento numa igreja ao som da música ‘All You Need Is Love’. Mas há alguém que se esconde por detrás da câmara de filmar e que não está assim tão feliz como os restantes convidados. Trata-se de Mark, o melhor amigo do noivo, que ao contrário do que Juliet pensa, está no fim de contas apaixonado por ela. TRAILER

9. Lady Mary Crawley (Downton Abbey)

Michelle Dockery é a noiva da série de sucesso britânica Downton Abbey. É a filha mais velha de Robert Crawley, com uma personalidade arrogante, egoísta e por vezes fria. Habituada a receber todas as atenções por parte dos homens, acaba por se perder de amores por Matthew Crawley, com quem casa e tem um filho. TRAILER

10. Justine (Melancolia)

Kirsten Dunst é a noiva deste filme de Lars von Trier. Uma noiva que chega com duas horas de atraso à festa de copo de água do seu próprio casamento. Justine acaba por desenvolver uma depressão e permanecer em casa da irmã, estando iminente o anunciado fim do mundo. TRAILER

11. Ondine (Ondine)

Alicja Bachleda é a sereia que no final se transforma em noiva. Uma ‘sereia’ que é apanhada na rede de um pescador que vive sozinho com a filha e que se transforma num autêntico milagre. No final, depois de descoberta toda a verdade por detrás da história da ‘sereia’, casam-se e têm um final feliz. TRAILER

12. Carrie Bradshaw (O Sexo e a Cidade)

Sarah Jessica Parker é uma das mais famosas noivas nova-iorquinas. Isto porque estamos a falar de Carrie Bradshaw, personagem principal da série O Sexo e a Cidade. Numa das adaptações da série para o cinema, Carrie casa-se com o seu grande amor, Mr. Big. Mas até esse momento, ambos passam por diversas peripécias. TRAILER

13. Queen Amidala (Guerra das Estrelas)

Natalie Portman foi Padmé Amidala que se transformou em Rainha Amidala de Naboo, uma das personagens de destaque em Star Wars. Ela é também a mulher secreta de Anakin Skywalker e mãe de Luke Skywalker e da princesa Leia Organa. TRAILER

14. Bella Swan (Crepúsculo)

Kristen Stewart é a eterna amada do vampiro Edward Cullen. Nos últimos capítulos da saga o casal casa-se e tem uma filha. Mas para salvar a vida de Bella, Edward é obrigado a transformá-la em vampira. TRAILER

15. Queen Victoria (A Jovem Vitória)

Emily Blunt é a jovem rainha que se casa com o Príncipe Alberto. O casal reinou durante 20 anos e teve nove filhos. TRAILER