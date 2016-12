pub

As peças exteriores, os padrões renovados, o efeito loose fit e novos materiais ergonómicos são os pontos mais fortes desta coleção, desenhada especialmente para os jovens mais ativos.





Em outwear, destacam-se o puffy jacket de nylon e em cores primárias; o sobretudo camel extralong, com mangas três quartos em tecidos espigados. Volta o blusão estilo aviador com um certo toque rocker e o interior em lã. Regressa o animal print, como representante máximo do lema "born to be free", para as raparigas mais trendy.



O estilo gótico segue no auge tendo o veludo, os metalizados, tules e crochet, como tecidos principais. A coleção romântica é a representante da nostalgia dos meses de outono. Esta tendência reflete-se nos detalhes como folhos nas mangas e golas, nos kick-flared jeans e no estampado floral em casacos e camisas.



Para os dias mais frios de inverno, uma mini coleção de peças de lã que assumem toda a gama de tons cinza, de tecidos canelados e espigados. Porque o cinzento também pode ser quente, e converte-se na cor básica mais agradável do momento.