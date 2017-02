pub

Para comemorar a música e criatividade californianas, o designer Tommy Hilfiger idealizou um festival de moda ao estilo West Coast, com o pôr-do-sol da icónica Venice Beach como pano de fundo: o TommyLand. Para além de ser uma espécie de circus, foi também o palco da apresentação da coleção para a primavera 2017. "Lançámos a plataforma TOMMYNOW em Setembro porque somos uma marca que quebra o convencional, que coloca o consumidor no coração do seu negócio e que acredita em criar experiências divertidas e inspiradoras, que combinam moda e entretenimento. Para Fevereiro, queremos ir além dos limites, com um festival ímpar que comemora a cultura jovem e o espírito da California, que inspira a nossa coleção nesta estação" revela Hilfiger, no comunicado oficial à imprensa.