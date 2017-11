A editora da Vogue Japão juntou-se à Tod’s para desenhar uma nova coleção-cápsula de edição limitada que chega às lojas mesmo a tempo da época festiva. Inspirados na cultura circense e nas suas personagens típicas, os modelos clássicos da casa italiana são transformados em objetos de desejo colecionáveis, decorados com padrões em cores garridas e bonecos divertidos.

Entre as peças que merecem destaque encontram-se a carteira em forma de elefante, os porta-moedas que parecem caras de palhaço e as capas para iPhone. Os preços variam entre os €363 (para as capas de iPhone) e os €2.681 (para as carteiras).

Inspirada por esse universo, uma loja da Tod’s em Tóquio transformou-se num circo repleto de balões, mágicos e malabaristas num evento que contou com a presença de celebridades como Barbara Palvin, a modelo e influencer Hikari Mori e a cantora sul-coreana Krystal Jung. Outras lojas em Milão, Paris, Xangai, Hong Kong e no Dubai serão transformadas em circos também. Entretanto, pode encontrar toda a coleção em tods.com.