O novo diretor da Vogue inglesa aliou-se ao fotógrafo de moda britânico para captar as imagens que vão fazer parte do calendário Pirelli para 2018, numa produção que mostra a sua própria interpretação de Alice no País das Maravilhas, mais de um século depois de Lewis Carroll ter contado a história pela primeira vez. Podíamos agora recuar à visão excêntrica que Tim Burton trouxe ao cinema em 2010 (a estética de Walker parece encontrar alguma harmonia no universo de Burton), mas o cenário imaginado por Walker e Enninful conseguiu agitar a indústria – a começar pelas pessoas fotografadas, todas elas negras e ícones de poder nas suas áreas, da moda às esferas artística e cultural.

"Há dois anos que queria contar a história da Alice no País das Maravilhas só com personagens negras. Fiquei fascinado com a ideia porque nunca tinha sido concretizada", disse Tim Walker em entrevista ao jornal inglês The Telegraph. O calendário Pirelli, que será lançado no próximo mês de setembro, inspira uma mensagem contra o racismo, mas também chama a atenção para outras questões que têm levado à exclusão social. "Agora, mais que nunca, a inclusão tem sido um assunto em cima da mesa e vai muito além da discriminação entre brancos e negros. Fala-se da aceitação de todos os credos, cores, tamanhos e das diferentes realidades das pessoas. A Internet tem dado voz às pessoas e há toda uma nova geração que se recusa a aceitar o preconceito, que quer respostas para as suas perguntas. O mundo em que vivemos pode fazer-nos sentir, por vezes, que também caímos na toca de um coelho. Para mim, contar a história da Alice no País das Maravilhas numa versão para o mundo moderno foi o projeto perfeito, principalmente depois de ver todas as personagens reunidas", acrescentou Enninful em entrevista ao suplemento de moda do The New York Times.

Para as monumentais páginas do calendário Pirelli para 2018 foram fotografados o ator RuPaul (que também é drag queen) no papel de Dama de Copas, Whoopi Goldberg, Naomi Campbell, Lupita Nyong’o, Sasha Blane, as modelos Adwoa Aboah e Duckie Thot (que será Alice). O casting foi escolhido a dedo por Piergiorgio Del Moro e os cenários e adereços (todos eles fantasia e exagero) foram criados por Shona Heath e pela sua equipa. O styling, naturalmente, ficou nas mãos de Edward Enninful, que quis vestir as personagens com as silhuetas quase arquitetónicas dos mais geniais designers do nosso tempo, como Rei Kawakubo e Yohji Yamamoto.